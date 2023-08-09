Bilirkişi uygulamasında yeni dönem: Özel şirketler de bilirkişilik yapacak

Bilirkişi uygulamasında, kapsam genişletildi. Konut, iş yeri ve arsalarla ilgili davalarda özel şirketler de bilirkişilik yapacak.



Uygulamayı Ankara 35. icra dairesinde başlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hedefin yargı süreçlerini hızlandırmak olduğunu söyledi. Tunç, "Önümüzdeki aylarda muhasebe alanında araç değerleme anlamında bu uygulamayı başlatmış olacağız." dedi.



Taşınmazlara ilişkin anlaşmazlıklarda, mahkemeler bu taşınmazların değerini tespit için bilirkişileri görevlendiriyor. Tek bir bilirkişi tarafından hazırlanan raporlara yapılan itirazlar, dava süreçlerinin uzamasına neden oluyor.



Bakanlık bunun önüne geçmek için gerçek kişilerin yanısıra özel hukuk tüzel kişilerin de bilirkişilik yapmasına olanak sağlayan uygulamayı hayata geçirdi.

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