Bilişim devinin sevkiyatlarındaki düşüş, hisselerine darbe indirdi

Bilgisayar üreticisi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, artan bellek yongası maliyetlerini dengelemek için yapılan fiyat artışlarının yetersiz kalması nedeniyle üçüncü çeyrekte PC birim sevkiyatlarının ve kar marjlarının düştüğünü ve bunun üzerine hisselerinin piyasa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 9 oranında değer kaybı yaşadığını açıkladı.

Bu durum, HP'nin yükselen emtia fiyatları ve düşük maliyetli stoklardan elde edilen faydaların azalmasının, dördüncü çeyrekte Kişisel Sistemler bölümünün kar marjlarını daha da baskı altına almasının beklendiğini belirtmesiyle, yüzde 12,5'lik güçlü gelir artışını gölgede bıraktı. Potansiyel bir toparlanmanın ancak 2027 mali yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Finans Direktörü Karen Parkhill, kazanç açıklamasının ardından yaptığı görüşmede, "Emtia fiyatlarındaki artışların etkisini göz önünde bulundurarak, dördüncü çeyrekte mevsimsel ortalamanın altında bir gelir performansı bekliyoruz" dedi.

"Fiyatlandırma stratejileri, premium kategorilerdeki pazar payı kazanımları, daha yüksek kar marjlı ürünlerin piyasaya sürülmesi ve daha fazla yapay zeka iş yükünün uç cihazlara taşınmasıyla yapay zeka destekli bilgisayarların yaygınlaşmasının etkisiyle, bu çeyrekte bir önceki yıla göre gelir artışı bekliyoruz." diyerek sözlerine eklemede bulundu Parkhill.

BELLEK MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞTAN KÖTÜ ETKİLENDİ

Rakipleri Apple, Dell Technologies ve Çinli Lenovo Grubu gibi küresel çapta yaşanan bellek çip sıkıntısıyla boğuşan HP, kapasiteyi hızla tüketen devasa yapay zeka veri merkezi kurulumlarından bu yana zor durumda.

Üçüncü çeyrekte PC birim gelirleri yüzde 18 artarken, yapay zekalı bilgisayarlar da dahil olmak üzere daha pahalı ve yüksek kar marjlı ürünlere odaklanılması nedeniyle birim sevkiyatları yüzde 16 düştü. 31 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde baskı gelirleri yüzde 2 azalarak 3,9 milyar dolara geriledi.

PC segmentinin faaliyet kar marjı, hammadde ve bellek maliyetlerindeki artışın fiyat artışlarını geride bırakması nedeniyle bir önceki çeyrekteki yüzde 5,2'den yüzde 4,6'ya geriledi.

LSEG tarafından derlenen verilere göre HP, dördüncü çeyrekte hisse başına düzeltilmiş kazancının 69 ile 79 sent arasında olmasını bekliyor. Bu oran, analistlerin ortalama tahmini olan 67 sentin üzerinde. HP'nin öngörüleri, tahmini gümrük vergisi iadelerinden kaynaklanan 8 sentlik bir artışı da içeriyor.

Çeyrek için hisse başına 83 sent olan düzeltilmiş kar, gümrük vergisi iadelerinden kaynaklanan hisse başına 11 sentlik bir artışı da içeriyor. Analistler, hisse başına 69 sentlik düzeltilmiş kar bekliyorlardı.

GÜMRÜK VERGİSİ İADELERİ KAZANÇ TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin bu gümrük vergilerini iptal etmesinden önce topladığı yaklaşık 100 milyar dolarlık gümrük vergisini iade etti.

Üçüncü çeyrek gelirleri 15,7 milyar dolar ile 14,38 milyar dolarlık tahminleri aştı. Bu artışta yapay zeka optimizasyonlu bilgisayarlara yönelik güçlü talebin de etkisi oldu.

HP ayrıca, tüm yıl için tahmini gümrük vergisi iadelerinden kaynaklanan 19 sentlik olumlu etkiyi de içerecek şekilde, yıllık düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminini 3,19 ila 3,29 dolar aralığına yükseltti. Dizüstü bilgisayar üreticisi daha önce yıllık düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminini 2,90 ila 3,10 dolar olarak açıklamıştı.