Bill Gates neredeyse tüm servetini vakfa bağışlayacak

Milyarder iş insanı Bill Gates neredeyse tüm parasını bağışlama planını hızlandıracak, dünyanın yoksulları Bill Gates Vakfı üzerinden 2045'e kadar yaklaşık 200 milyar dolar alacağını söyledi.



Gates Vakfı bugün 25. yıldönümünü kutluyor. Melinda French Gates'in henüz 35, Bill Gates'in ise 44 yaşında dünyanın en zengin insanı olduğu ve 2000 yılında kurulan vakıf, kısa sürede dünyanın gördüğü en önemli hayır kurumlarından biri haline geldi ve küresel halk sağlığı alanını tamamen yeniden şekillendirerek kaynak sıkıntısı çeken kuruluşlara 100 milyar dolardan fazla para aktardı.



GATES AÇIKLADI



Milyarder iş insanı Bill Gates, vakfın sağlık ve insani kalkınmayı hedefleyen, toplamda 200 milyar dolardan fazla olmak üzere 20 yıl daha cömert yardım taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.



VAKIF 2045'TE KAPANACAK



Vakıf 31 Aralık 2045'te, en azından başlangıçta planlanan tarihten birkaç on yıl önce, kapılarını kalıcı olarak kapatacak. Bu arada, Gates'in kalan kişisel servetinin neredeyse tamamının yanı sıra bağışlarını da harcayacak.

