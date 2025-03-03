BİM'den 1,3 milyarlık liralık cezaya itiraz

BİM, 1,3 milyar liralık rekor ceza için itiraz sürecini resmen başlattı.



Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 1,3 milyar liralık cezanın geri alınması istemiyle Rekabet Kurumu Başkanlığı'na itiraz dilekçesi ile başvuru yapıldığı bildirildi.

TARİHİ CEZANIN NEDENİ VERİ SİLME



Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para cezası vermişti.



Kurum, yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığına hükmedildiğini ifade etti.



BİM: CEZA HAKKANİYETSİZ

BİM'den yapılan ilk açıklamada, cezanın hakkaniyetsiz olduğu ve ceza gerektirecek bir eylem olmadığı ileri sürüldü.

Şirket, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkileyecek bir pozisyonda olmadığını ve yazışmaların geri getirildiğini iddia etti.

