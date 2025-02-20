BİM'den rekor cezaya tepki: Hisseleri sert düştü

Market zinciri BİM hisseleri, rekor cezanın ardından sert düşüş kaydetti.



Rekabet Kurumu, BİM hakkında yürütülen incelemede bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi üzerine şirkete 1,3 milyar lira para ceza kesti.



BİM hisseleri, saat 11.30 itibarıyla yüzde 5,77 düşüşle ile 523 liraya geriledi. İki günlük kayıp ise yüzde 7'ye ulaştı.

Market zinciri, BIST-100 endeksinde günün en kötü performans gösteren hissesi oldu.

Rekabet Kurumu, dün akşam "Yerinde İncelemeyi Engellemenin Sonuçları Ağır Olabilir" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, yerinde inceleme başladıktan sonra bir BİM yöneticisi tarafından veri silme eyleminin gerçekleştirildiği ve kurum tarafından yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmedildiği ifade edildi.



BİM: CEZAYA NEDEN OLACAK EYLEM YOK



BİM, bugün yaptığı açıklama ile cezaya tepki gösterdi.



Şirket, kişisel telefonunda bulunan mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaları silen personelin şirket kararlarını etkileyecek bir pozisyonda olmadığını ve yazışmaların geri getirildiğini ileri sürdü.



Açıklamada, yazışmalarda rekabet hukukuna aykırı bir içerik bulunmadığı iddia edilirken, "Verilen bu ceza hakkaniyetsizdir. Şirketimizin tüm hesaplarında, yöneticilerimizin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza verilmeye neden olacak hiçbir ibare ve eylem asla yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamanın dilinden de rahatsızlık duyduğuna belirten BİM, açıklamadaki başlığın teamüllere uymadığını ifade etti.

Şirket, gerekçeli karar eline ulaştığında karara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını açıkladı.