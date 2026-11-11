Binalara 5 yılda bir zorunlu denetim geliyor. Kolonlar incelenecek, usulsüzlükler tespit edilecek

Kolonlar kesiliyor, duvarlar yıkılarak alan genişletiliyor. Binalarda izinsiz yapılan bu çalışmalar yıkım riskini artırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , bu sorunun önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığı yapıyor.

Hazırlanan taslağa göre; binalar 5 yılda bir zorunlu denetime tabi tutulacak, kritik katlardaki kolonların ve binadaki kat sayısının mevzuata uygunluğuna bakılacak.

Mimar ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Dr. Nihat Şen “Mevcut ruhsatına göre uygun yapılıp yapılmadığı kolonlarda bir hasar olup olmadığı ilave kat yapılıp yapılmadığı ve tasdikli onaylı projesine göre binanın uygulama yönetmeliğine göre uygun yapılıp yapılmadığı değişiklikler olup olmadığı ilgili şirketler tarafından incelenecek ve tutanağa bağlanacak.” dedi.

Düzenlemenin yeni yılda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren yapı denetim kuruluşları bakanlık tarafından sırayla görevlendirilecek.

Elde edilen usulsüzlükler, fotoğraflı ve videolu delillerle raporlanacak. Tespit için gelen ekibe zorluk çıkarılması halinde kolluk kuvvetleri devreye girecek.

Şen “Böylece özellikle son zamanlarda deprem olmadan da binaların yıkılması neticesi ile ortaya gelen binalardaki bu durum önlenmiş olacak.” diye konuştu.

Bina Kimlik Sertifikası, 2021 yılından itibaren iskan alan binalar için zorunlu hale getirilmişti.