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Binance CEO'su CZ'den PAX işlemlerine ilişkin açıklama

Binance CEO'su CZ, USDC kripto parasının çekimlerinde artış olduğunu açıkladı. CZ, PAX/BUSD paritesindeki işlemlerinde bankaların kapalı olması nedeniyle yavaşlık olduğunu söyledi.

Binance CEO'su CZ'den PAX işlemlerine ilişkin açıklama

İki gün önce  Sun Token (SUN), Ardor (ARDR), Osmosis (OSMO), FUNToken (FUN) ve Golem (GLM) token'ları için para çekme işlemlerini inceleme altına alan Binance'de PAX/BUSD ve USDC işlemlerinde yavaşlık görülüyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao konuya ilişkin açıklama yaptı. CZ, PAX/BUSD'nin USDC'ye dönüştürme işlemlerinin New York'taki bir banka üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. New York'taki bankanın kapalı olması nedeniyle sistemde birkaç saatlik yavaşlama olacağı belirtildi. 

CZ yaşanan bu aksaklığın ardından gelecekte daha fazla swap kanalı oluşturarak önlem alacaklarını söyledi. 

BEŞ PARA İÇİN İŞLEMLERİNİ İNCELEME ALTINA ALMIŞTI

Dünyanın en büyük kripto borsasından yapılan açıklamada, Sun Token (SUN), Ardor (ARDR), Osmosis (OSMO), FUNToken (FUN) ve Golem (GLM) token'larında anormal fiyat hareketleri tespit edildiği paylaşıldı.

Binance'in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao, daha sonra bu artışın piyasa kaynaklı hareketler olduğu sonuçlarına vardıklarını söyledi. 

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