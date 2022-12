Binance CEO'su CZ'den PAX işlemlerine ilişkin açıklama

İki gün önce Sun Token (SUN), Ardor (ARDR), Osmosis (OSMO), FUNToken (FUN) ve Golem (GLM) token'ları için para çekme işlemlerini inceleme altına alan Binance'de PAX/BUSD ve USDC işlemlerinde yavaşlık görülüyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao konuya ilişkin açıklama yaptı. CZ, PAX/BUSD'nin USDC'ye dönüştürme işlemlerinin New York'taki bir banka üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. New York'taki bankanın kapalı olması nedeniyle sistemde birkaç saatlik yavaşlama olacağı belirtildi.

CZ yaşanan bu aksaklığın ardından gelecekte daha fazla swap kanalı oluşturarak önlem alacaklarını söyledi.

On USDC, we have seen an increase in withdrawals. However, the channel to swap from PAX/BUSD to USDC requires going through a bank in NY in USD. The banks are not open for another few hours. We expect the situation will be restored when the banks open. 1/2