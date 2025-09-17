Binance denetimin kalkmasını istiyor

Bloomberg News'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance Holdings, kara para aklama ihlalleriyle ilgili 4,3 milyar dolarlık uzlaşma anlaşmasına bağlı önemli bir denetim şartının kaldırılması için ABD Adalet Bakanlığı ile görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin merkezinde, 2023 uzlaşma anlaşması kapsamında başlangıçta üç yıl süreyle zorunlu kılınan bağımsız bir uyum denetçisinin kaldırılması ihtimali yer alıyor.



Bu adım, Biden yönetimi altında DOJ'nin kurumsal denetimleri azaltma eğilimi ile uyumlu olacak. Bazı şirketler bu denetimleri külfetli ve maliyetli olarak eleştiriyor. Henüz nihai bir karar alınmamış olsa da, Binance'in DOJ'nin onayını almak için daha sıkı bir iç uyum raporlaması kabul etmesi gerekebilir.



Binance, rekor düzeyde para cezası aldıktan sonra ABD yetkilileriyle güveni yeniden inşa etmek için çalışıyor. Dört ay hapis cezası çeken kurucu Changpeng Zhao, Donald Trump'tan af dilediğini kamuoyuna açıkladı. Binance'in ayrıca Trump ailesiyle bağlantılı bir girişim olan World Liberty Financial Inc. için bir stabilcoin geliştirilmesine katkıda bulunduğu bildirildi.