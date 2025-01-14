Bingazi'ye 10 yıl sonra ilk uçak seferi
Türk Hava Yolları, Libya'nın Bingazi şehrine 10 yıl sonra yeniden uçmaya başladı.
Türk Hava Yolları (THY) 10 yıl sonra Libya'nın Bingazi şehrine yönelik uçak seferlerini başlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Türkiye'nin tarihi bağlarının bulunduğu Libya'nın Bingazi şehrine yönelik seferlerine bugün yeniden başladığını duyurdu.
Uraloğlu, haftada 3 seferle yolcuların Bingazi'ye taşınacağını açıkladı.
Bingazi seferlerine 5 Mayıs 2009'da başlayan THY, 5 Ocak 2015'te uçuşları askıya almıştı.
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