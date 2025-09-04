Binlerce bankacı işsiz kalabilir

Lloyds Banking Group çalışanları performansları konusunda daha fazla incelemeye tabi tutuluyor ve bu durum binlerce çalışanın işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.



Konuya yakın bir kaynağa göre, İngiliz kredi kuruluşunun yeni performans değerlendirmesi, iş gücünün en alttaki yüzde 5'lik kesimi üzerindeki baskıyı artıracak ve bu kesimin yaklaşık yarısı, iyileşme göstermezlerse işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. İşten çıkarma sayısı için belirli bir hedef bulunmamakla birlikte, banka mevcut çıkış oranının sektör ve kendi geçmiş performansıyla uyumlu olup olmadığını değerlendiriyor.



62 BİN ÇALIŞANI VAR



Yıllık raporuna göre Lloyds, 2024 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 62 bin kişiyi istihdam ediyordu. Planı ilk kez duyuran Financial Times'a göre, kırılgan İngiltere ekonomisinde daha fazla çalışanın taşınma riskini göze almak yerine şirkette kalması sayesinde personel devir hızı yaklaşık yüzde 5'e düştü.



Lloyds'un sözcüsü, "yüksek performanslı bir kültür" oluşturmaya istekli olduklarını söyledi.



Sözcü "Çalışanlarımızın en iyi performanslarını göstermelerine yardımcı olmanın yollarını sürekli arıyoruz." ifadesini kullandı.



Plan, Goldman Sachs Group gibi şirketlerin maliyetleri kontrol altında tutmak ve yeni yeteneklere yer açmak için en zayıf personelini düzenli olarak işten çıkardığı Wall Street'teki yaygın bir uygulamayı yansıtıyor.



İcra Kurulu Başkanı Charlie Nunn, Lloyds'un sigorta ve varlık yönetimi gibi hizmetlerini genişletirken, uzun yıllar sürecek bir teknoloji yenilemesine öncülük ediyor. Banka, bu yıl binlerce BT çalışanının teknik becerilerini, iyileştirmelerden sonra bankada çalışmaya devam edip edemeyeceklerini değerlendirmek için inceliyor.



Lloyds, Temmuz ayında altı aylık kazançlarının beklentileri aşmasının ardından temettüsünü artırdı. Bankanın hisseleri, Yüksek Mahkeme'nin motorlu taşıt finansmanı tazminatına ilişkin kararının, kredi verenlerin korkulan tazminattan daha azını ödemek zorunda kalmasına yol açmasının ardından Ağustos ayında yükseldi.