Binlerce hurda aracı ilgilendiriyor, o tebliğ yürürlükten kaldırıldı. ÖTV'siz araç heyecanı başladı

Türkiye'de haczi kalkmış ancak yedieminlerde muhafaza altında bulunan mallar hakkındaki İcra ve İflas Kanunu'nun geçici 20'nci maddesine dayanan tebliğ Resmi Gazete'de yapılan duyuruyla yürürlükten kaldırıldı.

TEBLİĞİN AMACI NEYDİ?

İcra ve İflâs Kanunu kapsamında muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malların aynı kanunun geçici 20'nci maddesi uyarınca tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirliyordu.

Tebliğ hükümleri, 5/4/2023 tarihi itibarıyla muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yedieminde bulunan malları kapsıyordu.

BİNLERCE ARACI İLGİLENDİRİYOR

Yedieminlerde uzun yıllardır yatan ve çürümeye yüz tutmuş araçları ilgilendiren düzenlemeyle birlikte bu araçlara ne olacağı beklentisi de ortaya çıkmaya başladı. Özel Tüketim Vergisiz araç alımı için Meclis'e sunulan hurda araç kanun teklifinin komisyonda görüşülüyor olması ve hurda araçlara ilişkin tasfiye tebliğinin yürürlükten kaldırılması heyecan yarattı.

YEDİEMİNLER DOLUP TAŞMIŞTI

Yedieminlerde yaklaşık 700 bin araç uzun yıllardır çürümeye yüz tutmuştu. Ekonomik değerini kaybeden, tekrar trafiğe çıkması için yüz binlerce lira harcanması gereken araçların tasfiyesi yapılmaya başlanmıştı. Bu araçların trafiğe kazandırılacağı ve araç fiyatlarının sert düşüş yaşayacağını iddia eden uzmanlar da ortaya çıkmıştı ancak fiyatlarda değişiklik aksine yükseliş meydana gelmişti.

YENİ DÜZENLEME YAPILMASI BEKLENİYOR

Haczi kalkmış ve yedieminde emanette bulunan mallara ilişkin bildirim, tasfiye ve satış sürecine ilişkin tebliğin yürürlükten kalkmasıyla birlikte yeni düzenlemenin gündeme gelmesi bekleniyor.