Binlerce iş yerine denetim: 920 milyon lira ceza kesildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 2024 yılında iş yeri denetimlerinde 920 milyon lira para cezası uygulandığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te iş yerlerinde yapılan teftiş ve denetimlerin sonuçlarını paylaştı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"İş yerlerinde teftiş ve denetim görevlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından 2024 yılında 900 iş müfettişiyle teftiş faaliyetlerimizi gerçekleştirdik.
12 binden fazla iş yerinde 2 milyon çalışana ulaştık. 1,8 milyar lira işçi alacağının ve 710 milyon lira kamu alacağının ödenmesini sağladık.
Mevzuata aykırılıkları gidermeyen iş yerlerine 920 milyon lira idari para cezası uyguladık.
Çalışanlara yönelik hayati tehlike içeren durumları önlemek için 179 iş yerinde işin durdurulması kararını verdik."
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