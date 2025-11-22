Bir anda zengin oldu, listeden hızlı düştü

Oracle hisselerinde yapay zeka destekli çılgın bir yükseliş, Larry Ellison'ı Eylül ayında kısa süreliğine dünyanın en zengin kişisi yapmıştı. Ancak o zamandan beri devam eden uzun süreli düşüş, teknoloji devinin tüm bu kazanımlarını ve daha fazlasını kaybetmesine ve Ellison'ın net servetinin 130 milyar dolar düşmesine neden oldu.

Oracle'ın düşüşü, Alphabet'in kurucu ortağı Larry Page'i Ellison'ı geride bırakarak Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ilk kez ikinci sıraya taşıdı.

Google'ın Alphabet olarak yeniden yapılandırılmasından önce iki dönem CEO'luk yapan 52 yaşındaki Page, şu anda 256,9 milyar dolarlık net servete sahip ve bu rakam şimdiye kadarki en yüksek rakam. 421,8 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk'ın gerisinde kalırken, 81 yaşındaki Ellison 253,3 milyar dolarla üçüncü sıraya geriledi.

Austin merkezli şirketin yapay zeka destekli bulut altyapısı işine olan talebin arttığını bildirmesinin ardından Oracle hisseleri 10 Eylül'de yüzde 36 değer kazandı. Bu, Ellison'ın net servetine 89 milyar dolar ekleyerek, Bloomberg'in varlık endeksinde bugüne kadar kaydedilen en büyük günlük artışı kaydetti.

Ancak bu kazanımları yok etmek yalnızca iki ay sürdü. Oracle'ın yapay zeka hedefleri OpenAI ile yakından bağlantılı ve önümüzdeki birkaç yıl içinde OpenAI'dan yüz milyarlarca dolar gelir elde etmeyi bekliyor.

Oracle'ın borç finansmanına daha fazla yönelmesiyle piyasalar da dalgalı bir seyir izledi. Net düzeltilmiş borcu halihazırda 100 milyar dolar civarında seyrederken, yapay zeka veri merkezi inşaatı için 38 milyar dolarlık tahvil ihracı hazırlıyor. Şirketin hisseleri, Eylül ayındaki zirvesinden bu yana üst üste altı haftalık düşüş yaşadı ve hisse senedi tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 39 düşerek Cuma gününü 198,76 dolardan kapattı.