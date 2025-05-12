Bir ayda 25.4 milyar lira arttı! İşsizlik Fonu'nda dev para

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan İşsizlik Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Nisan 2025 sonu itibariyle, Fonun toplam menkul kıymet ve nakit fon varlığı 427 milyar 483 milyon TL olarak gerçekleşti. Fonun bir önceki ay açıklanan varlığı varlığı 402 milyar 19 milyon TL düzeyindeydi.



2025 Nisan ayı sonu itibarıyla Fon varlığının %75,60'ı tahvilde, %22,85'i mevduatta ve %1,55'i Takasbank Para Piyasasında değerlendiriliyor.



Mart ayı sonu itibarıyla ise fon varlığının %74,71'i tahvilde, %24,75'i mevduatta ve %0,54'ü Takasbank Para Piyasasında değerlendirilmekteydi.

