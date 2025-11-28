Bir ayda yüzde 224 yükseldi. Doğusan Boru özelleştiriliyor

Doğusan Boru'nun yüzde 56.1 oranındaki kamu hissesinin satışı için ihaleye altı şirketin katılacağı açıklandı. Özelleştirme ihalesi Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖRÜYOR

Renkli perlitli beton kiremit ve eklentileri ile yer ve duvar karoları üretimi yapan firmanın ödenmiş sermayesi 39 milyon lira seviyesinde. Kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon lira olan şirketin piyasa değeri 2 milyar lira seviyesinde bulunuyor.

BORSADA OLMASI İLGİ ÇEKİYOR

Borsaya kote bir şirket olması nedeniyle potansiyel alıcılar tarafından ilgi gören şirketin hisseleri de kısa sürede yükseldi.

BİR ANDA SIÇRAMA YAPTI, YÜZDE 224 YÜKSELDİ

Şirketin hisseleri uzun yıllardır durağan ve stabil seyrederken 2025 yılına 20 lira seviyelerinden başlangıç yaptı. Ekim ayının başlarından itibaren hissede hareketlenme başladı ve 23 lira seviyelerinden Kasım ayının 12'sine kadar 74,60 liraya kadar yükseldi. Bu tarihten sonra yükseliş yerini düşüşe bıraktı ve son işlem gününde 52,4 liraya geriledi. Böylece hisse yaklaşık bir ayda yüzde 224 oranında yatırımcısına kazandırmış oldu.

TALİPLİLERİ KİM?

İhaleye Ege Asfalt Maden İnşaat, Re Pie Doğusan Boru İhalesi Ortak Girişim Grubu, Selahattin Erdem Sürme, King Ev Aletleri Ortak Girişim Grubu, Har Turizm Anonim Şirketi, Emre Fırat, Sevda Fırat, Vera Konsept GYO, Durusel Elektrik Ortak Girişim Grubu katılacak.