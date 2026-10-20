Bir fon dışarı çıkarttığı parayı getirecek. 10 milyon üstü kazananlara takip sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , tasfiye halindeki fonların ödeme planları için konuştu.

“Tasfiye süreci öngördüğümüz hızda ve çerçevede gidiyor. Kamu kaynaklarının kullanılmayacağı hususu çok net bir şekilde ifade edildi ve bu şekilde devam edecek. Nihai tasfiye zaman alacak, burada küçükleri ve para piyasası fonlarını önceliklendireceğimizi söyledik, bu da temel ilkelerden bir tanesi." açıklamasını yapan Şimşek, yasa tasarısının Meclis'ten geçmesinin ardından 1 milyon liraya kadar ödemeler hızlı şekilde yapılacağını belirtti.

Şimşek'in açıklamaları şöyle:

“Kanun bu hafta geçer mi bilemiyorum. MKK, SPK hazırlıklarını tamamladı, en önemli konu tasfiyeyi Ziraat ve İş Bankası yapıyor. Öncelikle tasfiyeyi ikiye ayırdık, olağan ve olağanüstü diye. Olağan tasfiye mali yapıları yönetilebilir olanlar için uygulamaya kondu.”

"131 fon, 7 portföy yönetim şirketi tasfiyeye alındı. 66'sı tamamen normal tasfiyeye tabi tutuldu. Geçen hafta itibarıyla A1, Pardus ve Bulls'un tam tasfiyesi tamamlandı. Burada 45 bin 747 hesaba 40,8 milyar ödendi ve normal tasfiye başarılı şekilde gerçekleşti. 3 normal tasfiye edilen portföy şirketlerinde PPF yatırımcıları ilave yüzde 1,43 ilave getiri aldılar. Hisse senedi ağırlıklı fonlar, hisse senedinin değerleri şişirilmiş olduğu için, fiktif şekilde arttığı için o değerlerde düşüş olduğunda hisse senedi yoğun fonlarda yatırımcılar yaklaşık yüzde 58'ini aldılar. Normal tasfiyeye tabi tutulan 66 fonda PPF'ler 17 Eylül'deki değeri neyse üzerine 1,43 de getiri aldılar.”

Bakan Şimşek, Habertürk ve BloombergHT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor. Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan mesajlar şöyle:

"İKİ PORTFÖY ŞİRKETİYLE MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

“Hedef Portföy'de 31 fon var, amacımız bu hafta itibarıyla Hedef Portföy'ü de normal tasfiye sürecine tabi tutup bu süreci tamamlamak. 7 portföy şirketinin 4'ünün normal tasfiyesi tamamlanmış olacak. Hem şeffaf, hem etkin, hem de adil şekilde süreç yürütülüyor. Tera, Pusula ve Atlas olağanüstü tasfiyeye tabi. Atlas'ın yöneticileri TMSF ile diyalog içindeler.

"Dışarı çıkarılan kaynağı geri iade etme konusunda irade ortaya koydular. Ne zaman SPK bir karar alırsa biz kamuoyunu bilgilendirmiş oluruz. Müzakere süreci var, sahiplerine ilişkin tedbir alındı, fondan çıkan kaynağın iadesi sürecinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

FON PARALARI NASIL ÖDENECEK?

“390 bin hesap 1 milyon liraya kadar ödeme kabiliyeti olursa temizlenmiş olacak. Dolayısıyla büyük oranda kanun geçtikten sonra tasfiye süreci önemli ölçüde tamamlanmış olacak. 131 fonun 66'sı tasfiye edildi. Burada tabi en önemlisi yeterince kaynak yoksa ne yapılacak? Biz bu geçici tasfiye kanun tasarısında da ona ilişkin düzenlemeler var.”

“TMSF, Adalet Bakanlığı, MKK hepsi birlikte çalışıyor. Geliştirilen algoritmayla doğumundan ölümüne kadar buradan piyasa bozucu faaliyetlere iştirak edenler var. Bunların hepsi tespit edildi, TMSF ve Adalet Bakanlığı'na verildi. Biz Birleşik Fon Bankası nezdinde orada 131 fon için 131 hesap açtık, genel hesap da açık. 132 hesaba 2 kanaldan kaynak gelecek. İlk kaynak gönüllü iadeler, burada süreç işliyor. Bu fonlardan, manipülasyona uğramış hisselerden aşırı kazanç elde edenlerin gönüllü iadesi devam ediyor.”

“1O MİLYON ÜSTÜ KAZANANLAR GÖNÜLLÜ ÖDEMELİ”

“Bir miktar ödeme var. Önemli kaynak ise geriye dönük, enflasyonun üstünde belli meblağın üzerinde, önce 10 milyon lira ve üzeri reel kazanım elde edenlere başvurulacak. Dolayısıyla buradan bunların sayısı da birkaç yüz şirket var, kişiler var. Bunlar davet edilecek, bunlar manipülasyona iştirak durumu söz konusu olabilir, gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse hukuki süreç işletilecek.”

"Geri kazanım hesaplarına kazandırılacak kaynaklarla çok büyük ihtimalle kişiler yatırdıkları parayı geri alabilecekler. Fondan fona değişim gösterebilir. 7 fon şirketinin 3'ü sorun yaşanmadan tasfiye edildi, Hedef ve Atlas'ın süreci devam ediyor. Özellikle fonlardan hukuka aykırı bir şekilde nemalanan kişi veya şirketlere aktarılan paralar, varlıkların geri alınması çok kritik. Birlikte hareket edenlerin kişisel mal varlıklarına başvurulacak."

"KURUMSAL KAPASİTEYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

“İç ve dış şoklara rağmen bankacılık sistemi büyük dayanıklılık gösteriyor. Fon piyasası 2019'a kadar sınırlı alanda sınırlı kişilerin bir şekilde yatırım yaptığı, kaynaklarını değerlendirdiği bir alan. Buradaki en büyük dönüm noktası serbest fonların TEFAS'a açılmasıdır. Hisse senedi fonlarından ters repoya, para piyasası fonlarına bulaşıcılıktır. Biz geçici tasfiye tasarısını Meclis'e gönderirken kalıcı reform tasarısını da çalışmıştık. Haklı olarak, tasfiyeyi önceliklendirelim, kalıcı düzenlemeleri sakin bir kafayla yapalım. Bizim için sermaye piyasaları çok önemli. 1,8 trilyon dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz, bu ekonomiyi bankacılık sektörü tek başına karşılayamaz. Orta, uzun vadeli perspektifte yüzde 30-40'ının sermaye piyasaları üzerinde karşılanması gerekli. Sermaye piyasalarının gelişmesini sekteye uğratacak yaklaşım içine girmeyeceğiz. Koordineli hareketler, içeriden bilgilerle yapılan alışverişler. Bunlara ilişkin çok kapsamlı yaptırımları artıracak, yaptırımlar öncesinde gözetimi denetimi güçlendirecek yaklaşım içine gireceğiz. İlgili kurumlarımızın kurumsal kapasitelerini güçlendireceğiz. Çünkü, piyasa çok sofistike, çok gelişmiş algoritmalar var. Bizim de bu teknolojileri kullanmamız gerekecek. Gerekirse vergi denetim kurulunda 7 bin üzerinde müfettiş var, oradan deneyimli müfettişleri kanunla ilgili kurumlara aktaracağız. Çünkü burada bağımsız düzenleyici kuruluşlar var. Bunların kapasitelerinin güçlü olması lazım, mevzuat açığı varsa o da geliştirilecek. Yaptırım, tedbirler ciddi şekilde artırılacak. Fonların tüzel kişiliği yoktu, gereken adımlar noktasında muğlaklık vardı, o alanı da netleştirip güçlendiriyoruz. Bu yaptırımlar öncesinde gözetimi, denetimi güçlendirecek bir yaklaşım içerisine gireceğiz, ilgili kurumlarımızın kurumsal kapasitesini güçlendireceğiz. Bu konularda hiç tereddüt olmasın. Fon rehberi önemli bir adımdı, şeffaflık arttı, ilişkili kurumlarla yapılan işlemlere ciddi sınırlamalar geldi. ”

"SERBEST FONLAR TEFAS'A AÇILMASAYDI BU SORUN OLMAYACAKTI"

“Zenginlerin kendi paralarıyla aldıkları riskler, serbest fonlar TEFAS'a açılmasa bu sorun yaşanmayacaktı. Dolayısıyla üzerinde çalıştığımız husus var. Bu alan tamahkarlara, sahtekarlara bırakmayacağımız bir alan. İki tane temel önceliğimiz var, bir tanesi koordineli işlemlere yönelik sürekli yaptırım ve güvenli bir süreç, ikincisi açıklanan fiili dolaşım oranları, bunun da bağımsız bir kurumca doğrulanması çok önemli. Bu türden bir fon meselesinin bir daha yaşanmaması için ne yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Kapalı kısımlar esnek olabilir, bulaşıcılığı nasıl kontrol edeceğimize dair çalışmalar yapılacak.”

"FONLARDAN 647 MİLYAR LİRA ÇIKTI"

“Bir veya birkaç kurum veya piyasanın belli bir alanında, bir segmentinde ortaya çıkan bir sorunun, sorunun yayılarak ekonomiyi topyekün risk altına, risk altına bırakması durumu yok. Bankacılığa bulaşıcılık riski neredeyse yok denecek düzeyde. Bankacılık sektörüne sirayet etmesi bankacılık sektörü için bir risk oluşturması şu an itibarıyla söz konusu değil. Fonlardan çıkış büyük oranda durdu. Bugüne kadar fonlardan net çıkış 647 milyar lira. Bunun yarısına yakını 287 milyarı yabancıların çıkışı. Oluyor bu tür dönemlerde. Buradan çıkan para mevduata geldi. Vatandaş riskli alandan daha az riskli alana geçti, TMSF 1,2 milyon liraya kadar mevduatları garantiliyor. Özel sektör tahvil piyasasının büyüklüğü 1 trilyon lira. Yıl sonuna kadar vadesi gelecek olan kısmın tamamı 26,5 milyar lira. Türkiye ekonomisi içindeki yeri çok cüzi bir alandan bahsediyoruz. Kamu kaynağı kullanılmayacak. Bankalarla Kredi Garanti Fonu iletişimde. Biz KGF'ye şunu dedik, kaynağımızı kullandırtmayacağız, garanti vermeyeceğiz. Siz kendi kaynaklarınızla manipülasyona bulaşmamış şirketlerle ilişkili olmayan özel sektör tahvillerine ilişkin kredi çerçevesi oluşturursanız biz buna olumlu bakarız. KGF'nin kendi kaynakları var. Özel sektör tahvillerine ilgi azaldı, zorlanacaklar.”

MSCI'IN UYARILARI

“MSCI'ın açıklaması oldukça yapıcı, süre vermesi de bizim için önemliydi. Bu talepler son derece makul. Onların sorun olarak ifade ettiği hususların zaten üzerine gideceğiz, fon rehberiyle önemli adım atıldı. MSCI'ın açıklaması ve fon meselesi üst üste geldi. Fed faizleri artırdı, daha da artırmasına ilişkin piyasanın güçlü beklentisi var. Küresel finansal koşullar sıkışıyor. Borsada yabancı çıkışı var, değer kaybı var, bunları birbirinden bağımsız düşünemezsiniz. MSCI endeksinin tamamına bakarsak yüzde 4 aşağıda. Gelişmekte olan ülkelerden çıkış var. Petrol fiyatları yeniden 100 doların üzerine oturdu. Mayıs'taki zirveyi tekrar bulduk gibi. Gelişmiş ülkelerde faiz oranları son 20-25 yılın zirvesinde. Türkiye ekonomisi son 3 yıldır şoklara karşı rüştünü ispat etti. Türk sermaye piyasası çok daha güçlü, sağlıklı bir zemine kavuşacak ve bu sağlıklı işleyiş dünyadan da kaynak çekecek. Tasfiye sürecinin Meclis'ten kanun çıkar çıkmaz, başka ülkelerle karşılaştırılamayacak kadar hızlı bir şekilde, güvenli bir şekilde gideceğine inanıyorum. Fon meselesinin reel ekonomiye dolaylı etkileri olabilir, bu dolaylı etkileri yönetmek için bizim politika geliştirme alanımız güçlü.”