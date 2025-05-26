Bir günde 40 milyon sipariş!

Çinli e-ticaret devi Alibaba yaptığı açıklamada, ürünleri 60 dakika içinde teslim eden "Taobao Anında Ticaret" portalının faaliyete geçtikten sonraki bir ay içinde günlük 40 milyon siparişi aştığını söyledi.



Portal, Alibaba'nın yemek dağıtım kolu Ele.me'deki tüccarları ana yerel alışveriş uygulaması Taobao'ya getiriyor ve son aylarda Çinli çevrimiçi platformlar arasında "anında perakende" olarak adlandırılan alana milyarlarca yatırım yapmaya yönelik daha geniş bir hareketin parçası.