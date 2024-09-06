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Bir sigara grubuna daha zam geldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67 TL'ye yükseldi.

Bir sigara grubuna daha zam geldi
Sigaraya yeni zam (En ucuz sigara ne kadar?)

Sigaraya yeni zam (En ucuz sigara ne kadar?)

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zamları devam ediyor.

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Tüm sigaralarda 3-4 TL'lik fiyat artışı gerçekleşti.

Açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, bir sigara grubunun zam yaptığını belirtti.

Gruptaki en düşük sigara fiyatı 67 TL, olurken en yüksek fiyat 82 TL oldu.

Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Dün de başka bir sigara grubunın zammı açıklanmıştı. Bu sigara grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 72 lira olmuştu.

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