Bir zamanlar akü deviydi... İflasın son aşamasına geldi

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, iflas eden akü üreticisi Northvolt AB'nin daha önce bir alıcı bulamaması halinde İsveç'in kuzeyinde kalan son fabrikasında üretimi Haziran ayı sonunda durduracağını söyledi.



TALİP ÇIKMADI



Skelleftea'daki fabrika, İsveç'te mahkeme tarafından atanan bir kayyumun Mart ayında grubun işlerini ve varlıklarını satışa çıkarmasından bu yana kamyon üreticisi Scania CV AB için hücre üreten bir üretim hattı işletiyor. Şimdiye kadar bir alıcı çıkmadı.



Sözcü Matti Kataja, bugün ilerleyen saatlerde fabrikada çalışan 900 kişi de dahil olmak üzere personel için sanal bir toplantı düzenleneceğini ve bu toplantıya Operasyon Direktörü Matthias Arleth'in ev sahipliği yapacağını söyledi. Toplantının detayları hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak bunu düzenli bir güncelleme olarak tanımladı.



Northvolt, geçen yıl ABD'de iflas koruma başvurusunda bulunmasına neden olan bir dizi operasyonel hatanın ardından parası tükenmeden önce yaklaşık 7000 çalışana sahipti.