Birevim 2025 yılı finansal performansını açıkladı

Şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla tasarruf sahibi sayısında yüzde 309, proje sayısında ise yüzde 342 ve sağlanan finansman tutarında yüzde 524 oranında büyüme kaydederek sektörde dikkat çeken bir ivme yakaladı.

Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, markanın bugüne kadar benimsediği anlayışın ve yeni dönem vizyonunun temelinde insan odaklı bir yaklaşım bulunduğunu vurgulayarak, "Birevim, kurulduğu günden bu yana çok net bir inançla hareket ediyor. Bizim için ev sahibi olmak, araç sahibi olmak ya da bir iş yeri kurmak sadece finansal hedefler değildir. Bunlar, insanların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarıdır." dedi.

Öztürk, 2025 yıl sonu itibarıyla sektör işlem hacminin 1 buçuk trilyon liraya ulaştığını, tasarruf sahibi sayısı ise 1 milyonu aştığını aktardı.