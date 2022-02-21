Bireysel borçtan takibe düşen sayısı 1,5 kat arttı

2021 yılında kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı yüzde 147 artışla 1 milyon 704 bin kişiye çıktı.



Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2021 yılında kredi veya kredi kartı borcunu ödeyememiş gerçek kişi sayısı son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.



Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı, 2021'de yüzde 84 artışla 732 bin kişi oldu.



Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise yüzde 211 artışla 1 milyon 354 bin kişiye yükseldi.

2020 yılında pandemi nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sorunlu kredi ve kredi kartı borçlarının yasal takibe atılması için gereken sürede esnekliğe gitmiş ve 90 günden 180 güne çıkarmıştı.



Böylece hem takibe dönüşüm oranı hem de borçlarından dolayı takibe düşen sayısı azaldı.

EKİM AYIYLA BİRLİKTE TAKİBE DÜŞEN HIZLANDI



30 Eylül'de uygulamanın sona ermesiyle sayı arttı.



Yine Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre eylülde 149 bin 500 kişi yasal takibe düşerken ekimde 297 bin 700, kasımda 382 bin ve aralıkta 334 bin 300 kişi kredi veya kredi borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı.

