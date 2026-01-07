Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, işveren tarafından ödenenler hariç olmak üzere katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarına yatırılan Türk Lirası cinsinden katkı payları için devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu.

Bu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Kararla ayrıca, cayma hakkının kullanılması halinde sağlanan ilave devlet katkısı tutarı da 500 lira olarak belirlendi.

Karar yayımı itibari ile geçerli olacak ve hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.