Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözü KAAN’da

Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan IDEX 2025, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de başladı.



Fuarda Türk savunma sanayii şirketleri yoğun ilgi gördü. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) hem BAE’li yetkililerin hem de dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey heyetlerin uğrak noktası oldu.



TRT Haber'e açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ’ın BAE pazarında çok güçlü bir oyuncu olduğunun altını çizdi. Demiroğlu, hem kamu kurumlarıyla hem de özel şirketlerle farklı projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.



HÜRKUŞ İÇİN ANLAŞMA



Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Calidus firmasıyla TUSAŞ arasında bir sözleşme imzalandığı bilgisini paylaşan Demiroğlu, “Bu kapsamda ‘Hürkuş’u nasıl beraber yapabiliriz, onların yaptığı uçakları nasıl birlikte geliştirebiliriz’ konularında mutabakata vardık. Bunun anlaşmasını imzalayacağız.” dedi.

KAAN'IN TESLİM TARİHİ 2028



Milli muharip uçağı KAAN ile ilgili açıklamalarda bulunan Demiroğlu, yurt içinde çok sayıda savunma sanayii firmasının bu projede çalıştığını belirtti.

Demiroğlu, “Böyle büyük bir işe dışarıdan ortak almak, paydaş almak oldukça makul. Kamuoyuna yansıdığı üzere Suudi Arabistan ile bu konuda çok yakın çalışıyoruz. Diğer ülkeler için de gelişme olabilir. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri de listeye eklenebilir. Dün üst seviyede bunu söylediler bize ve ilgileneceklerinden bahsettiler.” dedi.



KAAN’ın ikinci ve üçüncü prototipi için çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Demiroğlu, bu yılın sonuna doğru önce ikinci prototipin, yeni yılın başındaysa üçüncü prototipin havalanacağını söyledi. Demiroğlu, KAAN'ın ilk teslimi için 2028 yılına işaret etti.

ATAK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI

BAE’nin ATAK helikopteriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Demiroğlu, “Daha önce ATAK 1’i test etmişlerdi. Çok da beğendiler. Sonra Türkiye’ye üst düzey bir heyetle gelip bizzat deneyimlediler. O zaman da çok hoşlarına gitmişti ATAK’ın kabiliyetleri. Ancak sonrasında süreç biraz yavaşladı. Şimdi hızlandırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda bazı görüşmelerimiz oldu.” bilgisini paylaştı.



Birleşik Arap Emirlikleri’nin ANKA-3 konusunda ciddi niyeti olduğunu belirten Demiroğlu, TUSAŞ ile BAE'nin ortak bir hava platformu üretebileceğini dile getirdi.