Birleşmiş Milletler, Türkiye büyüme tahminini açıkladı

Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler (WESP) 2025 raporunu açıkladı.



Raporda Türkiye ekonomisine ilişkin değerledirmelere de yer verildi.



Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüdüğünün tahmin edildi. BM, Türkiye'nin 2025'te yüzde 3,1 ve 2026'da yüzde 3,5 büyüme beklentisini açıkladı.



Ülkede enflasyonun 2025'te yüzde 43,9 ve 2026'da yüzde 21,6 olacağı beklentisi öne çıktı. Enflasyondaki düşüşle birlikte 2025'te para politikasında bir miktar gevşeme öngörüldüğü bildirildi.



Raporda, hükümetin, enflasyonu düşürmek için uyguladığı mali konsolidasyon tedbirlerinin bu yıl mali açığın daraltılmasına yardımcı olması ve enflasyonist baskıları azaltmasının beklendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler, küresel ekonomik büyümenin ise bu yıl 2024'e kıyasla değişmeyerek yüzde 2,8'de kalacağını öngördü.