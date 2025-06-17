Bisiklet sürücülerine Japonya'da ceza kesilecek

Japon hükümeti, nispeten küçük trafik ihlallerinden suçlu bulunan bisikletliler için yeni bir ceza sisteminin ayrıntılarını belirledi. Yeni düzenlemeler önümüzdeki yıl 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.



Karayolu Trafik Kanunu'nda geçen yıl yapılan bir değişiklikle küçük trafik ihlalleri için "mavi bilet" adı verilen cezalar getirildi. Polis tarafından bu tür cezalar kesilen bisiklet sürücüleri, para cezası ödeyerek iddianameden kurtulabiliyor.



Salı günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında hükümet 113 trafik ihlali için uygulanacak cezaları belirledi.



Örneğin bisiklet sürerken cep telefonu kullanan bir kişiye 12 bin yen ya da yaklaşık 83 dolar ceza kesilecek.



Trafik işaretlerini görmezden gelen, yanlış yönde giden ya da yaya yollarını kullanan bisikletçiler 6 bin yen ya da yaklaşık 41 dolar para cezasına çarptırılacak.



Arka arkaya bisiklet sürmek 3 bin yen ya da yaklaşık 21 dolar para cezası getirecektir.



Ulusal Polis Teşkilatına daha önce gönderilen bazı kamuoyu yorumları, bisikletlilerin yaya yollarını kullandıkları için para cezasına çarptırılmaması gerektiğini söylüyordu.



Polis, mevcut kurallar çerçevesinde bisikletlerin kaldırımı kullanmalarına izin verilen bazı durumlar haricinde prensip olarak yolu kullanmaları gerektiği cevabını verdi.



Bu istisnalar 13 yaş altı ya da 70 yaş ve üzeri bisikletliler için ya da araç trafiğinin yoğun ve tehlikeli olduğu durumlarda geçerli olacak.



Ayrıca yaya yollarını kullanan bisikletlilere, çok hızlı gitmedikleri ya da yayaları tehlikeli durumlara zorlamadıkları sürece ceza kesilmeyeceği belirtildi.



Polis yetkilileri, baskının temel önlemleri olduğuna inandıkları hususları geniş çaplı olarak kamuoyuna duyuracaklarını ve trafik kurallarını vurgulayacaklarını söylediler.