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Bisiklet ve motosiklet parçaları ithalatına gözetim

Bazı bisiklet ve motosiklet parçaları ile duvar kağıtlarının ithalatında gözetim uygulanacak.

Bisiklet ve motosiklet parçaları ithalatına gözetim

ve motosikletlerde kullanılan bazı parçalar ile duvar kağıtlarının ithalatında gözetim uygulanması kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğlerle, söz konusu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymetleri, kilogram başına olmak üzere bisiklet ve transmisyon zincirleri için 1,5 dolar, frenler, vites kutuları, tekerlekler, debriyajlar ile bunların aksam ve parçaları için 3,5 dolar, egzoz susturucuları ve boruları için 2,5 dolar, duvar kağıtları ve benzeri duvar kaplamaları için de 6 ila 165 dolar arasında belirlendi.

Söz konusu ürünler, Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek. Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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