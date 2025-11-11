Bisiklet yolu ağı genişliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdiklerini, 38 kilometrelik bisiklet yolunun ise yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, karayollarında 19 yeni ekolojik köprü planladıklarını ve 30 bin kilometreye yaklaşan bölünmüş yol ile yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeşil ulaşım hakkında açıklamada bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kurumsal karbon ayak izi hesaplamasını Türkiye’de ilk gerçekleştiren Bakanlık olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğümüz (KGM), Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) sonra en fazla ağaç diken kamu kuruluşu olarak son 10 yılda yıllık ortalama 4,3 milyon adet fidan ve ağaç dikimi gerçekleştirdi. Bakanlık olarak da son 23 yılda 97 milyon fidanı toprakla buluşturduk.” açıklamasında bulundu.

"YILLIK 6.3 MİLYON TON DAHA AZ KARBONDİOKSİT SALINIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Uraloğlu ayrıca yıllık 2 milyon ton asfaltın geri kazanımıyla kaynak ve enerji verimliliği sağladıklarını belirterek “6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometreye yaklaştırarak kesintisiz trafik akışıyla yıllık 6,3 milyon ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

"96 KİLOMETRELİK BİSİKLET YOLUNU HAYATA GEÇİRDİK"

Öte yandan ekolojik köprü ve bisiklet yolu gibi çevreci uygulamaları da hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, “Elazığ Diyarbakır Ayrımı-Sivrice İl yolu, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Geçişi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi gibi farklı noktalarda Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle 96 kilometrelik bisiklet yolunu hayata geçirdik, şu anda 38 kilometrelik bisiklet yolunun yapım çalışmalarına devam ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

"19 YENİ EKOLOJİK KÖPRÜ PLANLIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, çevreye duyarlı ulaşım projelerinde doğayla uyumu esas aldıklarını ifade ederek, ekolojik köprü çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, “Ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması ve yaban hayatı geçiş güzergâhlarının sürdürülebilir biçimde yaşatılması hedefiyle mevcut karayolu ağında tespit edilen geçiş noktalarında ekolojik köprüler inşa ediyoruz. Karayolu ekolojik köprüleri kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Ganita ve Pazarkapı arasında ve Erzurum Kuzey Çevre Yolu’nda ekolojik köprü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Konya-Aksaray Devlet Yolu, Kaş-Kalkan Yolu ve Batman-Hasankeyf Yolu Suçeken Boğazı mevkii gibi stratejik bölgelerde toplam 19 yeni ekolojik köprü planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA YÜKSEK HIZLI TREN HATTI ÜZERİNDE İNŞA EDİLEN İLK EKOLOJİK KÖPRÜ

Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) 2021 yılında yapımı tamamlanan ekolojik köprünün, dünyada yüksek hızlı tren hattı üzerinde inşa edilen ilk ekolojik köprü olduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırklareli-Pancarköy arası ile Kırklareli-Ağayeri arasında iki ekolojik köprü ile Edirne- Kabaağaç arasındaki ekolojik köprünün yapımını tamamladık. Ankara-Eskişehir YHT Hattı’nda bir adet daha ekolojik köprü yapımı planlıyoruz.” diye konuştu.