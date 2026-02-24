BİST 14 bin puan sınırında
24.02.2026 10:49
Borsa İstanbul satıcılı açıldı.
Borsa İstanbul güne yüzde 0,36 oranında düşüşle 14 bin 11 puandan başladı.
Küresel piyasalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul bugüne düşüşle başladı. Dün borsalarda satış hakim olurken yükselen BİST 14 bin puan sınırına geriledi.
BİST güne yüzde 0,36 oranında düşüşle 14 bin 11 puandan başladı.
ABD-İRAN GERİLİMİ ETKİLİ OLUYOR
Yılbaşından bu yana soluksuz yükselen BİST'te ABD'nin İran'a saldıracağına dair beklentiler temkinli yaklaşım sergiletiyor.
Ayrıca Rekabet Kurumu'nun bankalara başlattığı soruşturma nedeniyle de banka hisselerinde satışlar gerçekleşti.