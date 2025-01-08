2024'te hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.



Buna göre, geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 oranlarıyla yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46'yla yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağlarken, euro yüzde 0,91, külçe altın yüzde 2,08 kayba yol açtı.



3 AYDA EN ÇOK KAZANDIRAN MEVDUAT FAİZİ



Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.



Aynı dönemde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.



6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,65, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,9 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.



EN YÜKSEK REEL GETİRİ ALTINDA



Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.



Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12, BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52, avro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, dolar yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68, avro yüzde 20,09 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.