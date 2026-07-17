4 şirket daha borsaya geliyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji ve Kardemir Çelik Sanayi'nin halka arzlarını onayladı.

Dün akşam yayımlanan SPK bültenine göre, halka arzlar sermaye artırımı ve ortak satışı ⁠yöntemiyle yapılacak.

Albayrak Hazır Beton Sanayi'de şirketin sermayesi 49 milyon lira nominal tutarda artırılarak 250 milyon liraya yükseltilecek; hisseler 38.6 liradan halka arz edilecek.

Masfen Enerji'de hisseler 45.68 liradan halka ⁠arz edilirken, sermaye 55 milyon TL nominal artışla 555 milyon liraya yükselecek.

Hisseleri 20 liradan halka arz edilecek Metgün Enerji'de halka arz sonrası yeni sermaye, yaklaşık 91 milyon lira nominal artışla 635 milyon liraya ⁠yükselecek.

Halka arzı ⁠onaylanan Kardemir Çelik Sanayi'nin ise 35 liradan halka arzı onaylanırken, arz sonrası hisseler nominal 110 milyon lira artışla 830 milyon liraya yükselecek.