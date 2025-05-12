ABD-Çin anlaştı! Piyasalardan ilk tepki... Dolar, altın, petrolde son durum

Küresel ve iç piyasalar güne önemli gelişmelerle başladı. ABD-Çin arasındaki gümrük vergilerinin gerilemesi, PKK'nın fesih kararı alması piyasalarda hareketliliğe neden oldu.

Ekonomi için de önemli olan gelişmenin ilk etkisi Borsa İstanbul'da göründü.



BİST haftanın ilk işlem gününe yüzde 2.35 oranında yükselişle 9611 puandan başladı. Açılışta 432 hisse yükselirken 57 hisse düştü.



Dolar 38.7414 lira, euro 43.1418 lira seviyesinden işlem görüyor.

ABD VE ÇİN ANLAŞMASI ETKİLİ OLUYOR

Dünyanın merakla beklediği ticaret savaşlarına ilişkin ABD ve Çin arasındaki gümrük vergisi oranları geriledi.



İsviçre'de bir araya gelen ABD ve Çinli yetkililer vergilerin 90 günlüğüne düştüğünü açıkladı.



ABD, Çin ürünlerine uyguladığı gümrük tarifesini 90 gün için yüzde 125'den yüzde 30'a indirecek. Çin'de aynı şekilde ABD'ye uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 125'den yüzde 10'a düşürecek.



Öte yandan, Çin ve ABD arasında ticaret ve ekonomik ilişkiler konularında müzakerelerinin sürdürülmesi için mekanizma kurulacak.



DOLAR GÜÇ KAZANIYOR



Varılan uzlaşma sonucunda dolar endeksinde yüzde 0.7 seviyesinde artış yaşandı. Dolar/yen paritesi 146.95 düzeyine çıktı ve 10 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeler oldu. Dolar küresel para birimleri karşısında yükselişini sürdürüyor



ONS ALTIN GERİLEDİ



Ons altın yüzde 2 civarında geriledi ve 3219 dolara, gram altın ise yüzde 3'e yakın düşüşle 4092 liraya düştü.



PETROL DEĞER KAZANDI



Brent petrol fiyatları yüzde 3'ü aşan primle 66.25 dolara kadar yükseldi. ABD petrolü 63.4 dolara çıktı.

BITCOIN 105 BİN DOLARI AŞTI

Lider kripto para birimi Bitcoin 105 bin 819 dolara kadar yükseldi.

AVRUPA BORSALARI DA POZİTİF



Avrupa hisseleri, ABD-Çin arasındaki tarife indirimi anlaşmasıyla yükselişle açıldı. Danimarkalı denizcilik devi Maersk hisseleri yüzde 13 yükseldi.



Stoxx Europe 600 Pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 1.1 yükseldi. İngiltere’nin FTSE 100 Almanya’nın DAX endeksi yaklaşık yüzde 0.6 daha yüksek açıldı yüzde 1.6 arttı ve Fransa’nın CAC’si yüzde 1.3 arttı.



ABD BORSALARI DA GÜÇLENİYOR



ABD hisse senedi vadeli işlemleri Pazar gecesi yükseldi ve Asya-Pasifik piyasaları, Beyaz Saray’ın Pazar günü Çin ile bir "ticaret anlaşmasına" varıldığı yönündeki açıklamalarının ardından yükseldi .



Nasdaq vadeli işlemleri S&P 500′ün yüzde 3.6′lık bir artışa işaret ettiği belirtildi vadeli işlemler yüzde 2.8 oranında yükseldi ve Dowyaklaşık 1.000 puan veya yüzde 2.3 artmış oldu.