Bakır vadeli sözleşmeler VİOP'ta işleme açılacak

Borsa İstanbul, bakır vadeli işlem sözleşmelerinin 6 Aralık'ta Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işleme açılacağını bildirdi.

Bakır vadeli sözleşmeler VİOP'ta işleme açılacak

İstanbul internet sitesinde yer alan açıklamada, "Dolar/Ton Bakır Vadeli İşlem Sözleşmeleri"nin VİOP'ta 6 Aralık 2024 itibarıyla işleme açılmasına ve yüzde 10 fiyat değişim limiti ile akşam seansında da işlem görmeye başlamasına karar verildiği ifade edildi.

İşlemlerin 2 Ocak 2025'te B Grubu sözleşme olarak piyasa yapıcılık programına dahil edileceği belirtilen açıklamada, söz konusu bakır vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşme büyüklüğünün 0,1 ton bakır şeklinde belirlendiği kaydedildi.

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