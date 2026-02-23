BİST yeniden 14 bin puanın üstünde

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,13 oranında yükselişle 14 bin 92 puandan başlangıç yaptı. Yabancı yatırımcının ilgisiyle yükselen BİST geçtiğimiz hafta ABD-İran arasında savaş çıkacağına dair beklentilerle sert düşmüş ve düzeltme hareketinde bulunmuştu.

Kısa sürede 14 bin puanın altına sarkan BİST'te yabancı satışları sınırlı kalmış ve yerli yatırımcılar panik satışında bulunmuştu.

Güçlü hisse senetlerinde yüzde 5 civarında gerileme yaşanmış ve ardından hızlı alımlarla toparlanma kaydedilmişti.

Bugün ise BİST yeniden 14 bin puanın üstüne çıkmış oldu.