BİST'te tedbirler kalktı, emir/işlem oranı değişti
29.06.2026 09:34
Anadolu Ajansı
Açığa satış yasağı kalkınca emir/işlem oranı 5:1 olarak uygulanmaya başladı.
Borsa İstanbul'da uygulanan açığa satış yasağı bugün itibarıyla sona ererken emir/işlem oranı 5:1 olarak uygulanacak.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan açığa satış yasağı tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, pay piyasasında emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5:1 olarak uygulanmasına karar verildi.
ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle başlayan açığa satış yasağı böylece ortadan kalkmış oldu.