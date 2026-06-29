BİST'te tedbirler kalktı, emir/işlem oranı değişti

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan açığa satış yasağı tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, pay piyasasında emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5:1 olarak uygulanmasına karar verildi.

ABD-İran arasındaki savaş nedeniyle başlayan açığa satış yasağı böylece ortadan kalkmış oldu.