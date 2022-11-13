BİST'te yükseliş devam edecek mi?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 140'a yaklaşan getiriyle küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, endekste yukarı yönlü beklentiler güçlü kalmaya devam ediyor.



Rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksinde piyasa beklentileri pozitif kalmayı sürdürüyor. BIST 100 endeksi, ekimde yüzde 25,1 yükselerek Aralık 2003'ten bu yana en güçlü aylık performansını sergilerken, kasım başından bu yana da yüzde 12 değer kazandı.



Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 140 yükselen BIST 100 endeksi, dolar bazlı bakıldığında da yüzde 73 getiriyle yatırımcısının yüzünü güldürdü.



BIST 100 endeksi, geçen hafta yüzde 5,7 yükselişle üst üste ikinci haftada da haftalık kapanış rekoru kırdı. Endeks, cuma günü gördüğü en yüksek seviyeyi 4.552 puana taşıdı.

DOLAR BAZLI HALA UCUZ



Dolar bazında 240 sent ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

HOLDİNGLER ZİRVEDE



BIST 100 endeksi sektör endeksleri bazlı incelendiğinde, tüm sektörlerin yılbaşından bu yana yükseldiği dikkati çekiyor. En çok kazandıran yüzde 152 ile holding endeksi, yüzde 141 ile ticaret endeksi ve yüzde 140 ile bankacılık endeksi oldu.



HİSSELERİN SADECE YÜZDE 3'Ü GERİLEDİ

Yılbaşından bu yana BIST 100 endeksindeki hisselerin 97'si değer kazanırken, 3'ü geriledi.

EN ÇOK KAZANDIRANLAR



Cuma günkü kapanış itibarıyla BIST 100 endeksinde yılbaşından bu yana en çok kazandıranlar yüzde 1.236 ile Girişim Elektrik Sanayi, yüzde 1.212 ile Kontrolmatik Teknoloji ve yüzde 707 ile Odas elektrik olurken, kaybettirenler yüzde 48 ile Türk Prysmain Kablo Sistemleri, yüzde 38 ile Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 26 ile Trabzonspor olarak kayıtlara geçti.

İLGİNİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR



Analistler, üçüncü çeyrek bilançolarının beklentileri karşılaması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "ultra şahin" duruşunun yumuşayacağı beklentileriyle getiri arayışındaki yatırımcıların borsaya ilgisinin devam edebileceğini söyledi.



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