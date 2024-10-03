Borsa 6 ayın en düşük seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da bugün dalgalı bir görünüm hakimdi.

BIST 100 endeksi, 8 bin 894 puana kadar inerek altı ayın en düşük seviyesini gördü.



Öğleden sonra dipten gelen alımların etkisiyle 9 bin puanın üzerine çıkan BIST 100, yüzde 1'in üzerinde artış gösterdi. Ancak kazanımlarını uzun süre koruyamadı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 9 bin 159 puanı gördü.

Borsada satışlar kapanışa doğru yeniden hızlanırken, BIST 100 yeniden eksiye döndü.

Endeks, yüzde 1,24 düşüşle 8 bin 894 puana kadar çekildi. Bankacılık endeksinde kayıplar yüzde 3'ü aştı.

Analistler, 9 bin 150 ve 9 bin 300 seviyelerinin direnç, 9 bin ve 8 bin 700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

