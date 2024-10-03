Borsa 6 ayın en düşük seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da hareketlilik sürüyor.



BIST 100 endeksi, sabah seansında 9 bin puanın altına inerek 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Endeks, gün içerisinde en düşük 8.955 puanı test etti.



Dipten gelen alımların etkisiyle yeniden 9 bin puanın üzerine çıkan BIST 100, saat 14.30 itibarıyla yüzde 0,92 ,92 artışla 9,095 puandan işlem gördü.



Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,44 sigorta oldu. Madencilik endeksinde ise yüzde 4'e yakın kayıp yaşandı.



Analistler, 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

