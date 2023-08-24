Borsa faiz kararı sonrası artıda

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından borsada yükseliş görülüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,93 artışla 7 bin 749 puanda seyrediyor.

Ağustos ayı olağan toplantısını yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltti. Faiz artışı 2,5 puanlık piyasa beklentisinin 3 katı olarak gerçekleşti.



Analistler, Fed'in "şahin" politikalarına ne zaman son vereceğine yönelik soru işaretlerinin, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi varlığını korusa da dünkü verilerin piyasalarda risk iştahını desteklediğini ifade etti.



Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.



Ülkede yeni konut satışlarının temmuzda aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi ise dikkati çekti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.900 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.