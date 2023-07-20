Borsa faiz kararı sonrası yükselişte

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından borsada yükseliş görülüyor.



Merkez Bankası politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye çıkardı. Faiz artışı yüzde 5'lik beklentilerin altında kaldı.



Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,24 artışla 6 bin 652 puanda seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade etti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

