Borsa güne düşüşle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 26,33 puan ve yüzde 0,53 değer kaybederek 4.903,85 puana indi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,68 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kaybettiren yüzde 2,43'le spor, tek kazandıran yüzde 1,80'le taş, toprak oldu.



Dün Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oldukça düşük işlem hacminin gerçekleştiği Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 4.930,18 puandan tamamladı.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin artan belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bugün gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın Washington Ekonomi Kulübü'ndeki münazarada yapacağı konuşmaya çevrildiğini söyledi.



Yurt içinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret dengesinin öne çıktığını ifade etti.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.150 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



Öte yandan, Borsa İstanbul'da dün getirilen satış işlemleriyle ilgili depo şartı yürürlükten kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.

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