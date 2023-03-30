Borsa güne düşüşle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,77 puan ve yüzde 0,34 değer kaybederek 4.926,41 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 3,23, holding endeksi yüzde 0,21 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,33'le madencilik, en çok gerileyen bankacılık oldu.



Bankacılık endeksindeki düşüş, Akbank'ın temettü vermesinin ardından fiyatındaki düzeltme ile gerçekleşti.



Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,74 değer kazanarak 4.943,18 puandan kapandı.



Analistler, küresel piyasalarda, bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasının risk iştahını desteklediğini belirterek, bugünden itibaren hareketlenecek veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 seviyelerinin direnç, 4.850 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.