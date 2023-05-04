Borsa güne düşüşle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,74 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.470,23 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,43 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,53 ile ticaret, en çok kaybettiren yüzde 1,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.



Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,45 değer kaybederek günü 4.485,97 puandan kapattı.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yaptığı açıklamalarla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.



Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.



Para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar 50 baz puan faiz indirimi yapabileceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, buna karşın Powell'ın dünkü toplantıda konuya ilişkin sorulara "Şu anda faiz indirimini düşünemeyiz." şeklinde cevap verdiğini hatırlattı.



Analistler, bugün gözlerin ECB'nin para politikası kararları ile ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalara çevrildiğini kaydederek, ECB'nin bugün 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararının yanı sıra Avrupa genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuru verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.650 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

