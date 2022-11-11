Borsa güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 74,34 puan ve yüzde 1,66 değer kazanarak 4.541,44 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.



Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,51'le kimya, petrol, plastik oldu.



BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından kapanış rekorunu da yüzde 2,43 geliştirerek 4.467,10 puana taşıdı.



Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahını desteklediğini söyledi.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

FED'İN FAİZ ARTIŞINI YAVAŞLATACAĞI BEKLENTİLERİ ARTTI



Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.



Analistler, bugün makroekonomik veri akışının yoğun olduğunu, yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 ve 4,600 seviyelerinin direnç, 4.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler eylülde cari işlemler hesabının 2 milyar 632 milyon dolar açık vermesini, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık yüzde 2,9 artmasını bekliyor.