Borsa güne yatay başladı

Borsa yeni güne yatay seyirle başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,90 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.583,73 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,37 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren yüzde 0,89 ile spor oldu.



Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,28 değer kaybederek 9.574,83 puandan tamamladı.



Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasına yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Rusya-Ukrayna Savaşına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.



Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda dün uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) bugün de devam edeceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.500 ve 9.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.