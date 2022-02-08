Borsa güne yatay başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 0,97 puan ve yüzde 0,05 değer kazanarak 1.998,55 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi dünkü kapanış seviyesinin hemen altından açılırken, holding endeksi de yüzde 0,02'lik sınırlı düşüş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74'le orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,61'le bilişim oldu.



Dün sanayi ve ulaştırma hisseleri öncülüğünde yükselen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,77 artışla 1.997,58 puandan tamamladı.

BIST 50'DE AÇIĞA SATIŞTA "YUKARI ADIM KURALI" YİNE GEÇERLİ

Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara, 25 Ocak'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

Analistler, şahinleşen merkez bankaları ve artan jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki yön arayışının devam ettiğini söyledi. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, bu dönemde hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.



Analistler, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu, veri takviminde ise ABD'de dış ticaret verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.030 seviyesinin direnç, 1.980 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

