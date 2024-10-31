Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,96 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.004,60 puana geriledi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,40 ile spor, en fazla kaybettiren yüzde 1,07 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazanarak 9.006,55 puandan tamamladı.



Küresel piyasalarda, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi sebebiyle devam eden siyasal belirsizlikler ve yarın açıklanacak istihdam raporu öncesinde negatif bir seyir izleniyor.



Analistler, bugün yurt içinde Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), dış ticaret dengesi ve aylık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik oranı, ABD'de kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

VİDEO: PİYASALARDA GÜNDEM ABD SEÇİMLERİ