Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 15,19 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.103,99 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,50 ile turizm oldu.



Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.



BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,45 artışla 2.088,80 puandan tamamladı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından ilk defa politika faizini yükseltmesinin yanı sıra enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.



İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği, TCMB'nin ise politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağı tahmin ediliyor.



Analistler, küresel bazda para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasının pay piyasalarını desteklediğini belirterek, Rusya-Ukrayna savaşında belirsizliklerin sürmesinin ise risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.



Bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.