Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 9,66 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 2.611,22 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,56'yla inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,20'yle gıda, içecek oldu.



Dün 2.603,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, önceki güne kıyasla yüzde 1,28 değer kazanarak kapanış rekorunu da 2.601,56 puana taşıdı.



Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını kaydetti.



Bugün dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt içinde ise gözlerin açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.



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