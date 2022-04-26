Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 15,51 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.498,11 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,80 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile madencilik oldu.



BIST 100 endeksi, dün BBVA'nın Garanti için gönüllü pay alım teklifi fiyatını 12,20 liradan 15 liraya yükseltmesiyle bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti ve günü yüzde 0,41 artışla 2.482,60 puandan tamamladı.



Analistler, merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini hızlandırması ve ekonomik aktiviteye dair endişelerle küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, dün New York borsasında etkisini artıran tepki alımlarının devam edip etmeyeceğinin pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.



Bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliğin de devam ettiğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve yeni konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.440 ve 2.370 seviyelerinin destek, 2.550 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.



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