Borsa güne yükselişle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puandan tamamladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,23 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.



Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlikler ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

